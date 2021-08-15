【愛傳媒藺奕專欄】七夕情人節，是鬼月最大的節，和中秋節一樣，屬上古漢族的星座崇拜，牛郎和織女隔著鵲橋，保持安全距離遵守防疫規定，飛星傳情又成了當下最佳防疫示範。

牛郎和織女的浪漫故事，被文學、戲劇不斷歌誦，事實上，牛郎待在牛棚裡苦無登板機會戰意成疑、織女沒過橋也可能只是剛好生理期。

七夕這一天，年輕人送鮮花、失去伴侶的老人奉鮮果，夾在中間的妻，沒有花沒有果，只有狗和我。

我們在公園遛狗時，有個長髮女孩頂著遮陽棚似的假睫毛，坐定開始自拍，鰻魚似不斷扭動身體、梳理頭髮，眼歪嘴斜像突然中風似的，顯然是在發掘自己最美的極限，超越全部姿勢所知的那個直達奧運金牌等級的自己，隱藏在手機前置鏡頭中世人無法輕易發掘的美麗南極。

某一刻她睜大眼睛，故作驚訝的表情像是看到捕鼠籠裡的老鼠，她也没有說話，但那份安靜在我眼裡簡直車水馬龍。

我跟妻說這女的就算不是單身，她的愛情也已經來到北風北了，她接下來的動作，不是發IG就是發臉書吧，以前不離不棄的叫夫妻，現在是手機，一機在手，天長地久，機不在手、魂都没有。古人說「機不可失」，真是太有遠見了。

所以我們明白了，如果一個女孩不更新動態不發臉書，你說她是在低谷期呢、還其實，她正幸福飽滿到沒空摸手機呢！

感謝七夕，讓我們重考一次青春聖經，年輕時為了愛情典當了時間，總嫌路遠與困歇，其實每個純真的浪漫者，都不想像牛郎星呆呆坐在替補席，而是起身在自己的麥田守望：小王子的44次日落、梭羅的湖濱小屋、舊記憶裡的第一次牽手、第一個親吻⋯⋯你的旋轉木馬還在轉嗎？

七夕情人節快樂。我像不像鬼？對，七夕就是妻戲、妻戲當然是鬼節！

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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