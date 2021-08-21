《娛樂超skr》主持人小路與阿甘邀請曹雅雯擔任來賓。（民視提供）

《娛樂超skr》主持人小路與阿甘邀請到本屆金曲獎入圍8項最大贏家的金曲歌后曹雅雯，曹雅雯提到公佈入圍時當時剛好差不多中午吃飯時間，被經紀人強迫看直播，不斷入圍時手機同時也被祝賀訊息灌爆，在媒體問感想的時候，曹雅雯爆料那一刻居然是立馬拿起手機「訂民宿」，而且說「立馬就要出發」，嚇壞在身邊經紀人，原來心情太興奮的她想要去山上放鬆心情再一一回覆親朋好友的祝賀！

主持人訪問入圍這麼多項有沒有像彗星撞到的感覺？曹雅雯說其實很開心歌手身份以外被看到，因為自己喜歡獨立樂團的歌曲，把這些曲風跟台語歌融合做出這張專輯，有著實驗性的「新台語風格」，讓身邊的人很擔心會不會被接受？曹雅雯大氣說：「不管！我就是要做」，對音樂超有想法的她，跳脫公司模式成立個人音樂工作室，為的就是可以做自己的音樂，這次入圍的專輯作品《自本》，從創作、編曲到製作通通一手包辦，曹雅雯說整整1個月眼睛張開就在錄音室，回到家都三更半夜，音樂夢想成真又被金曲獎肯定，讓她超開心。

坦言自己比較「佛系」參加金曲獎真的隨緣，反而得不得獎，比較在意身邊音樂團隊跟朋友們的感受，直率又可愛的笑說：「光是一個人唱歌哪能完成一張專輯」，強調背後強大的音樂團隊，特別要感謝他們，還有讓她最「逼淚」的一通訊息來自「活在自己世界」不多話的爸爸，第一次爸爸用「我的女兒」這次妳入圍這麼多項，爸爸真的很替妳開心，讓曹雅雯感動落淚，曹雅雯說父親鮮少表達情緒，這真是第一次，算是入圍最大的收穫，讓父親這麼開心，最後感謝粉絲們的支持，會全力做好音樂給大家。每周三、五中午12點 民視娛樂、四季線上4gtv、 娛樂超skr臉書及官方YouTube頻道首播。