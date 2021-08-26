Darren、方志友曾一起擔任昆凌婚禮的伴郎伴娘。（TVBS提供）

方志友回歸遭惡整。（TVBS提供）

方志友王上菲拳擊打出好感情。（TVBS提供）

方志友再度回歸TVBS《女力報到-男人止步2》，劇中受潘慧如邀請入職楊雅筑公司擔任醫美專案負責人，負責接洽飾演醫美醫師的Darren邱凱偉。此次回歸與Darren將有多場對手戲，方志友笑說：「大哥，我都稱他大哥，印象就是很會畫畫，我們曾一起當過昆凌婚禮的伴郎伴娘。他跟我老公比較熟，這次合作發現大哥很喜歡冷笑話攻擊，真不愧是我老公的大哥。」

戲中Darren多次以各種撩妹金句，像「是地震了？那為什麼我看著你心裡突然震了一下」、「可以幫我洗東西嗎？洗什麼，喜歡我」等撩方志友。問及方志友老公楊銘威私下是不是也會像Darren戲中一樣逗她，方志友表示楊銘威的幽默較難以形容，明明覺得很難笑可是都會忍不住笑出來那種，不過是蠻喜歡被老公撩的。

方志友過去曾在女力報到系列飾演小三姚雅荃，因介入楊雅筑與梁瀚名夫妻感情受眾人指責，此次真心悔過回歸卻仍遭團結的楊雅筑「女兵十七連」同袍王上菲惡意對付，將她鎖在廁所、以氣球假裝蛋糕惡整。方志友為讓王上菲放下偏見與芥蒂，乾脆下戰帖約她比賽吃甜點、打拳擊比賽，直球對決解開心結。

戲中一次吞下十幾盤蛋糕，方志友笑說自己是個愛吃美食的人也愛吃甜食，但因為飲食控制了一段日子，當天拍完腸胃有點不適應，回家直接拉肚子。而對手王上菲私下則是甜點控，平時去吃吃到飽，甜點可以吃三輪，這次拍攝覺得很開心趁機解一下甜點慾。

雖然方志友戲裡遭王上菲惡作劇，但私下兩人卻因此感情更好，拍攝拳擊前一天兩人擔心會很困難，在片場焦慮不安，方志友表示還好當天導演安排的拳路是以搞笑感呈現，我們倆玩得很開心；王上菲也透露兩人打出好感情，被稱姊妹花，一起上廁所、一起叫午餐分食，還互叫「菲菲寶貝、友友寶貝」，有點肉麻卻很可愛。

方志友疫情期間在家陪伴家人，當起小廚娘做菜給家人吃，也做甜點送給好友們，還自錄化妝教學影片與粉絲分享，近期上工《女力報到-男人止步2》坦言不會不習慣，因為演員就像常常在切換不同生活角色，反而很珍惜在疫情期間還能有工作。