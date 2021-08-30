母親一生辛苦，因家貧繳不起學費，連小學都沒有念過，但上帝恩待她，讓她長壽活到99.5歲。

心臟不跳了

母親辭世的那一天，早上我正要由社區中庭出去乘車上班。這時住在五樓的鄰居，開窗對我大聲喊：「王院長，老太太好像不行了！」母親與弟弟同住，我趕快回頭，去弟弟房間，看到弟弟摟著口吐白沫的母親，一直哭泣。我說快送醫，弟弟說心臟已經不跳了。我知道母親應該是走了，要弟弟趕快給母親換衣，並立刻叫119。

台灣119服務真是太好了，幾分鐘就到，並立刻做心肺功能的急救，然後送林口長庚醫院急診室。醫生在電腦上看脈搏曲線，沒有任何起伏，表示人走了。我請醫生多觀察一下，因為也曾經有人心臟不跳後，又跳起來的。過了一個小時儀器上的線仍是平平一條，確定母親走了。

醫院有特約的葬儀社，很快的將母親遺體，簡單化妝處理，放在棺木裡，供家人瞻仰。我和妻、弟、妹四人傷心流淚，在棺木前跪拜，感謝母親一生養育的辛勞與恩典，來生仍願做母親的好兒女。

樹葬或稱花葬

約一星期，全家五人及教會牧師、師母，一起乘葬儀社車去第二殯儀館火葬。在火葬場牧師帶大家唱詩禱告，看著棺木送進火葬爐房。約一小時，服務人員報名王張瑞華家屬，我即前往，母親的人體已消失成了骨灰。服務人員說還要磨一下，約10分鐘就磨成更細的骨灰，裝進白色紙袋，白色紙袋則放在一漂亮的木盒裡。

由我長子捧著骨灰木盒，乘葬儀車至墓園，在墓園大門前下車，一行人進入墓園內。

墓園乾淨漂亮，各種花木成林，我們剛好行走到一顆梅花樹下時。服務人員問喜葬何種樹下？我們說就葬在這棵梅花樹下吧！服務人員用小鏟將小石子挖開，我也在旁用手將泥土抓出一小洞，將骨灰紙袋放進去，再舖上土就完工。骨灰紙袋是特製的環保袋，約兩星期就自動化掉與泥土成為一體。

信仰使悲傷大大降低

聖經上說，你們來自塵土還要歸於塵土。母親是虔誠的基督徒，她肉體成土，真正的生命，就是靈體已息掉世上勞苦，在天家享受天堂永生之福去了。想到有天我們也會以同樣的方式去天家，與母親相會。逝母之痛，反而沒有甚麼太難過的了。

在牧師帶領下，我們前後唱了六首詩歌：慈光導引、奇異恩典、再相會歌、天父必看顧你、耶穌恩友、家在那邊。

詩歌唱完，牧師祝禱後，就返家了。一路心情平靜，並無太多悲傷。我想這與母親的百歲高壽辭世，及我們的信仰有很大關係。既然可以再相會，短暫的離別，實不用太多悲傷。但人還是人，母親走了已近6年，這6年裡思母心情依然強烈，小小往事也會讓自己沉思良久，甚至流淚。

母親走了6年中，我們從未再去墓地掃墓憑弔，因為根本沒有墓，也不記得骨灰埋在那棵樹下了。即使記得，那棵樹下也不知埋了多少骨灰，灰灰相聚，皆已塵土一堆。

孝順父母要在生前，而不是死後的拜祭。樹葬或稱花葬，實在是一種很不錯的遺體處理方法。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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