塔利班武裝部隊今天傍晚傳出已兵臨首都喀布爾，引起全世界關注後續局勢發展。政治評論員「宅神」朱學恒直言，他真的沒猜到阿富汗戰事進展會這麼快，且稍早有外媒報導，美國大使館不斷有直升機起降，運走剩餘的美國人員，朱學恒說，這一幕會讓很多人想到50多年前，美國在越戰南越淪陷前夕，由海軍陸戰隊以直升機從西貢美國大使館撤走很多駐館人員。

據「阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）」今天(15日)報導，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）將在數小時內辭職讓出政權，塔利班（Taliban）已帶頭組成臨時政府。塔利班在周六晚些的一份聲明中說，塔利班進城後絕對秋毫無犯，不會闖入人們的家中，或干擾商家。他們還表示，他們將「特赦」那些曾與阿富汗政府或外國軍隊合作的人。

朱學恒15日在臉書直播中對此表示，塔利班以前就是一個政權，是後來美國人來，把塔利班政權趕走，這才是整件事的開端，朱學恒指出，阿富汗整個部隊的訓練都是靠美援和美國顧問團，20年間投了阿富汗政府和軍隊1兆美元，美國人卻說走就走。

朱學恒的阿宅萬事通事務所Youtube頻道。

對於塔利班的攻勢能勢如破竹，朱學恒說，這其中有幾個原因，前期原因是因為，塔利班先把阿富汗政府軍空軍飛行員都找出來，用盡各種手段處理掉，讓阿富汗政府軍的空優優勢喪失，再讓地面部隊加以各個擊破。此外，另一個主因，是阿富汗政府軍內部貪腐嚴重，又嚴重仰賴外援，讓民心流失速度加劇，才演變成今天這個局面。