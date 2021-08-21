阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）的發言人今天表示，塔利班計劃在未來幾週公布阿富汗的新治理框架。

這名官員告訴路透社：「塔利班的法律、宗教和外交政策專家計劃在未來幾週提出新的治理框架。」

塔利班自上週以閃電攻勢拿下政權後，試圖展現溫和的新面孔。塔利班在1996年到2001年鐵腕統治阿富汗而惡名昭彰，直至2001年，美國以塔利班庇護911幕後凶手－蓋達組織分子為由，發動入侵戰爭將之推翻。

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