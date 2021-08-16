據新華社報導，阿富汗民族和解高級委員會主席阿卜杜拉15日在社交媒體上說，阿富汗總統加尼已離開阿富汗。加尼表示，他此舉是為了避免流血衝突。

阿卜杜拉在社交媒體上公布一段視頻。在視頻中，他將加尼稱為「阿富汗前總統」。

據《今日俄羅斯》等媒體報導，加尼已同意辭職。不過這一消息尚未得到阿富汗總統府方面的證實。

塔利班發言人穆賈希德當天在社交媒體上表示，他們正在首都喀布爾與阿政府商討「和平移交權力」。

阿富汗代理內政部長阿卜杜勒·薩塔爾·米爾紮誇勒同日說，政府將會把權力移交給過渡政府。