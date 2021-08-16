一名載台中西屯區公墓搭棚架住宿進20年的曾姓男子，因懷疑友人劉男偷他飼養的1隻鴨子，先前往警局報警後仍心有不甘，今年5月13日前往劉男住處附近，以衛生紙點燃縱火燒劉的機車，未料機車爆炸引發大火，一連燒燬18輛機車與1輛自小客車，曾男犯後否認縱火又拒絕和解，遭台中地院判處2年10月，仍可上訴。

根據判決書記載，曾男因懷疑其友人劉男於民國110 年4 月間竊取其所飼 養之鴨子，前往警局報警後，仍心有不甘，為教訓劉男，竟基於放火燒燬住宅、建築物以外之他人所有物之犯意，於5 月13日凌晨3 時20分許，騎乘單車前往臺中市西屯區，再步行至劉男停放於住家附近巷內之停放機車處，以其攜帶之打火機點燃衛生紙後，放置在其所拾取之冷飲杯內，再將之放置在劉男機車腳踏墊處，待火勢起燃後，隨即逃離現場。

未料機車腳踏墊處冒出火焰及煙霧後，延燒到油箱，造成機車火勢加大，一路往旁延燒至周邊緊鄰停靠之機車，因而燒燬機車共18輛、汽車1 輛，以及部分民宅遮雨棚。

曾男事後遭到警方逮捕送辦，法院審理後，審酌曾男竟僅因懷疑劉男竊取其鴨子，竟於凌晨時許，以其攜帶之打火機點燃衛生紙後，放置在其所拾取之冷飲杯內，再將之放置在劉男機車腳踏墊處縱火，幸遭他人及時發現報警處理，而未釀成鉅災，且曾男犯後於警詢、偵訊時仍否認犯行，因被告經濟能力不佳，迄未能與告訴人等達成和解，判處2年10月，仍可上訴。