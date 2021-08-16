一名2年前尚在現役中的士兵，在108年服役期間透過網路認識年僅13歲的少女，雙方進一步成為男女朋友，還在少女家中客廳發生性關係，未料卻讓少女懷，該名士兵事後不但沒告知女方家人也不處理，少女母親直到女兒懷孕5個月後，才被帶去施行引產手術，並怒告男方，一審法官判處該名現役士兵1年8個月，經上訴後，雙方達成和解，台中高分院仍維持原判，同意緩刑3年，須接受3場法治教育。

根據判決書記載，該名現役軍人於108年11月間透過網路臉書認識，進而交往成為男女朋友。男方明知A女係未滿14歲之少女，卻於108年12月中旬某日下午，在女方家中客廳內，與小女友發生性關係。

未料，A女在108年12月月底發現生理期沒來，該名現役軍人於是要求A女以驗孕棒驗孕，發現女友已懷孕後，未立刻告知女方或及家屬，直到女方家屬到109年4月間察覺A女可能懷孕，才陪同A女前往醫院檢查確定懷孕後，才拜託醫院對A女施行引產手術。

事後女方家屬怒告該名現役軍人，一審法官審理後，認為雙方為男女朋友，男方明知A女未滿14歲，身心均未發展完全，仍發生性關係導致A女懷孕並至醫院施行引產手術，男方所為影響A女身心發展之健全。

法官考量，男方自警詢時起即坦承犯行，態度良好，希望與女方成立和解，但少女家人因認為當初不反對A女與被害人交往，且已先告知男方若與A女發生性行為需依法付出代價，男方卻仍與A女發生性行為，甚至在知道被害人懷孕後，也未於第一時間告知A女，因此A女無意願與被告和解。因此遭判1年8個月。經上訴後，雙方終於和解，但台中高分院維持駁回上訴原判。