(摘自姜冠宇臉書)

北市立聯合醫院整合醫療科主治醫師姜冠宇16日在臉書上引用新加坡一篇研究，說明打疫苗者清除變異株病毒的速度比未打疫苗者快很多。他表示，這算是較能鬆一口氣的發現，「要說疫苗失效，真的還太早了。」

姜冠宇引述新加坡一篇研究〈Delta疫苗突破性感染的病毒學和血清學動力學 （Virological and serological kinetics of SARS-CoV-2 Delta variant vaccine-breakthrough infections： a multi-center cohort study）〉，說明打疫苗者清除變異株病毒的速度，相對比未施打疫苗者快很多。這也是目前美國所謂第3劑並沒有選擇「讓大眾普及施打」，而僅是「免疫力低下者當作加強針施打」的原因之一。

姜冠宇指出，在這篇研究中，首先，打過疫苗跟沒打過疫苗的人相比，確診初期的CT值是差不多的；但是接下來，約第6天開始，打過疫苗者的CT值就開始加快上升，意味著打過疫苗者清除病毒的速度可能也比沒打疫苗者來得快；另外，打過疫苗者也較快在血中能測到anti-S protein（抗棘蛋白）的抗體，並且中和抗體的數量也比較高。姜冠宇說，這算是較能鬆一口氣的發現，要說疫苗失效，真的還太早了。

該文內容由旅美小兒科醫師吳凌安提供，姜冠宇並補充，他認為若以根絕傳染病為目標的話，疫苗護照還是要加上篩檢證明，才能杜絕變異株。