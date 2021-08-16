大陸國家能源局綜合司6月20日發布《關於報送整縣（市、區）屋頂分散式光伏開發試點方案的通知》後，宣告新一輪光伏（太陽能光電）支持政策試點正式啟動。據了解已有25個省份提交整縣推進試點方案，至少有500個專案在跑流程，將帶動或高達100吉瓦（GW）發電量。業內人士看來，這預示行業格局即將發生重大變化。

光伏們創始人王超認為，對製造企業來說，以往都是緊盯大型客戶，未來隨著分散式裝機規模提升，對一線企業來說是個挑戰，對二線企業是機會，同時相信未來數年會有更多人湧入這個行業。

根據《上海證券報》引述業內人士表示，整縣推進政策發布後，過去單打獨鬥的分散式光伏開發模式將大為改變，實力較弱的專案開發商面臨巨大競爭壓力，製造商則會受益於市場規模迅速擴大的紅利。

據知情人士透露，目前已提交整縣推進試點方案的25個省份中，經濟發達省份上報的試點縣數量相對較多、平均每省上報約20個。據此測算，已至少有500個專案在跑流程。按每個縣200兆瓦（MW）規模計算，500個縣的整縣分散式光伏裝機規模或超過100吉瓦。