海巡署艦隊分署第四海巡隊派出巡防艇前往救援漁船火警。（第四海巡隊提供／洪榮志台南傳真）

海巡署艦隊分署第四海巡隊人員以消防高壓水柱救援漁船火警。（第四海巡隊提供／洪榮志台南傳真）

一艘在高雄永安外海作業的漁船，疑因主機起火燃燒，船長及1名船員跳海逃生後，幸好被另艘附近作業的漁船救起安置。海巡署艦隊分署第四海巡隊獲報派出雙艇前往救援，花了11個多小時才將火勢撲滅。

第四海巡隊於14日深夜10時5分通報接獲第六巡防區指揮部，指永安外海2.4浬處海域，有一艘漁船起火燃燒，請求派遣巡防艇前往協助。該隊接獲通報後，立即派遣10051艇及10059艇前往救援。

當天晚間11時左右，2艘巡防艇先前抵達通報海域，並發現起火燃燒中的漁船。但因火勢猛烈，孫姓船長及1名船員都被在附近作業的另艘漁船先行救起安置。雙艇以消防高壓水柱進行滅火後，在海巡人員全力搶救下，直到15日上午10時20分終於撲滅火勢。

火滅後，巡防艇在現場戒護蒐證，並未發現油汙外洩，經通報航港局南部航務中心及高雄市政府海洋局漁船的狀況，交由船東派船拖走，巡防艇則全程在旁戒護，以維護安全。

海巡署呼籲海上航行船舶，航行前要檢查相關設備，平時應注重船隻維修保養，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員將於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。