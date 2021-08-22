海巡署日前查獲一艘漁船走私154隻品種貓，儘管外界頻頻請命，但農委會仍火速將154貓全數安樂死，引發全民撻伐，憤怒的網友甚至灌爆蔡英文總統臉書，奇美醫院加護病房重症醫師陳金志表示，如果今天走私的是其他動物，像是豬、雞、鴨，甚至是蝙蝠、蛇、蜥蜴等，同樣要安樂死，大家的愛心還會一樣嗎？

陳志金今（22日）早在臉書發文，表示真正該受到譴責的是走私動物的行為，以及助長走私的購買行為，並直言執法人員只是為了「保護台灣的物種和國民安全」，才依法執行人道處理，畢竟防疫不可輕忽，也不能忘了1997年走私豬引發「口蹄疫」。

陳志金表示，如果法律有不夠周延的地方，就該修法改進，究竟除了安樂死，是否還有其他更好的解決方法。對於台灣人愛狗、愛貓而產生的不捨心情，陳志金表示理解，但同時也呼籲大家思考，如果今天走私的是其他動物，像是豬、雞、鴨，甚至是蛇、蝙蝠、蜥蜴、穿山甲和刺蝟等，同樣要執行安樂死的話，大家的愛心是否會不一樣呢？

貼文發布後立刻引起熱烈討論，網友紛紛留言：「沒有需求就沒有買賣，想買品種貓狗的人要多思考懺悔一下，今天這些後果就是你們間接造成的」、「完全同意！家裡也是有三隻毛孩，安樂死從來不是選項，這真的是不得不的方法，要譴責就去譴責非品種不買的消費者，想賺大錢的走私販」、「應該要思考及討論加重走私動物的刑罰，沒有走私就沒有這個悲劇！」。

另外也有網友提出不同看法，「人對自己家人都有不同的關愛程度了，我們只要知道都是生命，而且是融入了人類生活的動物，會讓人更憐憫是正常的」、「是人的問題，不是動物的錯，結果卻是動物在承擔。站在人類的立場看，有問題、有風險的一律銷毀最便宜行事。走私的人以自身利益為考量，法規以全民福趾為考量，看似大義仍是以人的利害關係為依據在著眼。今把生命視為物件處理，這本身就很有爭議性。麻煩修法去處理走私的人，而不是找沒辦法發聲的動物欺凌」。