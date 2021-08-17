為深耕蘭陽在地化，提供優質、便利的醫療服務審查環境，健保署於宜蘭羅東聯絡服務處樓上設立「宜蘭醫療服務專業審查辦公區」，使宜蘭地區的審查醫藥專家不再受限於交通距離，降低二地移動的感染風險。

健保署今邀請西、中、牙醫師公會舉辦揭牌儀式暨醫界座談，由署長李伯璋、宜蘭醫師公會理事長林旺枝親自主持，與會貴賓則有立法委員陳歐珀、宜蘭縣醫師公會、宜蘭縣牙醫師公會、宜蘭縣中醫師公會、台灣醫院協會、醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、中醫臺北分會等多位代表。

李伯璋表示，宜蘭與台北雖然可經由雪山隧道以節省交通時間，但宜蘭醫療專審服務區的開設，期望對宜蘭當地醫療品質與專業傳承營造更友善的環境，更感謝中醫、牙醫、醫院、診所大家一起為醫療、健保共同努力。

現場並實機展示以電子化傳輸與審查模式，消除時空限制，達審查無距離、零時差的成果。宜蘭審查辦公區啟用後，將提供異地審查的新選擇，可降低審查專家在二地移動的感染風險，另透過審查分流，減少專家群聚審查機會，大幅提高防疫效果。與會嘉賓對健保署宜蘭專審區的成立及完善設備，提升審查品質均表示肯定。

根據統計，健保署臺北業務組一年約需審查117萬件，其中費用案件約94萬件，民眾權益案件約23萬件，如此龐大的案件數量，都須仰賴審查醫藥專家的醫療專業，其中屬宜蘭在地審查專家有58名，共同協助判斷是否符合健保給付規範，以維護醫病間品質，讓醫療提供者能得到合理給付，民眾也能獲得良好醫療照顧。

為了讓審查專家也能擁有在臺北審查相同品質的配備，宜蘭專業審查辦公區備有6套醫療級雙螢幕電腦，讓專家能精準審查，並可透過視訊鏡頭與通話設備，能和健保署臺北業務組即時連線，由遠端協助排除系統問題，服務無距離。

此外，為提供安心服務，宜蘭聯絡辦公室全體工作人員於今年1月15日接受財團法人旺英衛教基金會提供CPR及AED設備及全員同仁急救訓練，並於110年4月27日取得宜蘭縣衛生局核發的AED安心場所認證。

健保署推動病歷電子化傳輸及IPL(Intelligent Peer review Learning System，智慧審查系統)審查多年有餘，成為該辦公區成功成立的最大推力。宜蘭專業審查辦公區開幕後，將使宜蘭地區的審查醫藥專家不再受限於交通距離，期待能增進在地醫師參與審查的意願，提高健保署案件審查的效率及品質。

健保署表示，透過本次活動與宜蘭縣在地醫師公會及醫院進行交流座談，期許能在地深耕，為民眾帶來更好的醫療服務，感謝各單位代表們共襄盛舉，讓此次揭牌暨啟用儀式得以圓滿落幕。