阿富汗塔利班佔領首都喀布爾的第二天，美國國務卿布林肯與與包括中國在內的多個國家的外長通話，尋求共同應對急轉直下的安全局勢。不過，大陸官方媒體將布林肯與王毅外長的通話視為美方請求中方的協助，而中方趁機對美方教訓了一番。

《美國之音》報導引述美國國務院的聲明說，布林肯周一與中國外長王毅通話，「討論阿富汗局勢，包括那裡的安全形勢以及美中兩國把本國公民帶來安全的地方而各自做出的努力。」聲明沒有提供更多的細節。

報導說，美國國務院在周日發佈了一份有幾十個國家連署的聲明，呼籲所有各方尊重和方便外國公民和希望離境的阿富汗人安全有序地撤離，稱那些在阿富汗各地掌握權力的人有責任保護生命和財產安全，並立即恢復安全和秩序。中國沒有連署那份聲明。

報導指出，大陸官方通訊社《新華社》周二用8個段落描述中美外長星期一的通話，指稱王毅在通話時對布林肯說，用強權及軍事手段解決問題只會使問題越來越多，這方面的教訓值得認真反思。他還批評美國倉促撤軍對阿富汗局勢造成嚴重負面影響，接下來如果再製造出新的問題，更不是一種負責任的態度。

王毅對布林肯說，美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，另一方面又指望中方支援配合。

報導表示，阿富汗塔利班組織支援恐怖主義，曾經為對美國實施911恐怖攻擊的基地組織提供庇護所。但是中國看來即將承認塔利班上臺執政。

中國外交部發言人華春瑩在記者會上表示，「我們希望阿富汗塔利班同阿富汗各黨派、各民族團結起來，建立符合阿富汗自身國情、廣泛包容的政治架構。」

她說，「阿富汗局勢已發生重大變化，我們尊重阿富汗人民的意願和選擇。」

美國全國廣播公司(NBC)記者對此提出質疑，「你說中國尊重阿富汗人民的選擇，但是當前阿富汗局勢並不是他們的選擇。」這位記者還問，中方是否將承認阿富汗塔利班為阿富汗合法政府。

華春瑩沒有直接回應中國是否將承認阿富汗塔利班為阿富汗合法政府，只表示中方的立場是不干涉別國內政。