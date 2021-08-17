新北市北宜公路交通事故攀升，警方加強執法。（新北交大提供）

疫情三級警戒期間，據新北市交通大隊統計，北宜公路年今年5、6月事故明顯較疫情前減少1成多，但7月起疫情微解封，再加上暑假期間，人車明顯增多，事故也隨之大幅增加，單7月北宜公路事故即較去年同期增加33件，警方呼籲民眾遵守交通規則，將加強執法力度。

新北警統計北宜公路今年1至7月A1、A2事故雖較去年同期減少13.4％，但死亡車禍較去年同期增加3件，分析肇事原因為未依規定減速、未保持安全距離、違反標誌標線、違規超車等。

為防制超速違規及事故，新北警於北宜公路沿線設置8處固定式測速執法設備，並運用5組主機機動調整點位，另規畫13處移動式測速照相點位，於違規及事故熱點採機動、跳崗式加強測照取締，並運用設置警52告示牌提醒用路人，今年1至7月已取締8176件超速違規，其中嚴重超速、超速60公里以上有98件。

另超速常伴隨噪音、改裝等違規情事，針對改裝致噪音車輛影響環境安寧，新北警定期配合環保局、監理站執行聯合稽查，針對噪音、違規改裝等情事取締，以減少改裝違規情事，另新北警亦加強規劃勤務，針對深夜時段加強攔查，並通報環保局接續查處，今年1至7月新店、石碇、坪林等地區已通報472件。

雖目前區間測速設備暫停使用，因北宜公路有99處危險彎道，轉彎半徑較小，如過彎車速過快或操作不慎容易失控摔車，新北警將持續運用13處移動式測速照相點位機動執法，並視違規及事故情形隨時調整。

警方呼籲，用路人應有危機意識，入彎務必減速慢行，直線路段穩速通行，新北警將持續觀察事故及車流變化情形，並規劃機動式測速照相、交通檢查、巡邏、攔檢的等複式勤務，防範交通事故。