有些男生與朋友相處時，做事非常貼心，經常讓女生誤以為，與他們交往後，也能受到無微不至的照顧，不過真正在一起後才發現，他們對待朋友與戀人的態度完全不同，《搜狐網》近日分享適合做朋友但不適合當情人的3個星座男，與他們談感情反而覺得很累。

1.射手座

射手座個性率真豪邁，說話與做事都很直接，不喜歡在人背後說三道四，也不會做出違背良心的事，看到朋友有難，就算自己過得也不是很好，他們仍會去幫助對方，不過與射手座談戀愛時，由於他們人際關係佳，身邊總是有朋友陪伴，容易讓另一半沒有安全感，再者，射手座在戀愛上崇尚自由，他們不喜歡單調的生活，對於愛情也是如此，對他們而言，戀愛就像是一場遊戲，沒有新鮮感就想捨棄。

2.天秤座

天秤座非常重視友情，他們很在乎朋友們的感受，因此與他們相處時，總是能感受到無微不至的照顧，天秤座就算有了另一半，他們還是將朋友放在第一位，談戀愛時卻比較在乎自己的感受，且天秤座在感情上優柔寡斷，與伴侶相處時也很隨意，經常沒辦法在感情上給予戀人回應，這也容易使對方感覺「他似乎沒有很喜歡我」，這也容易變成分手的導火線，伴侶甚至覺得兩人做朋友似乎比較不會這麼累。

3.天蠍座

天蠍座不善交際，因此能真正與他們成為朋友，可說是他們最重視的伙伴，在朋友的眼裡，天蠍很可靠且理性成熟，非常健談，無論遇到什麼事情，有他們在身邊，一切問題都能迎刃而解，不過在戀人面前，天蠍座就並非如此，他們不擅長表達自己的情感，就算很喜歡對方也不會說出口，一味地把感情壓抑在心裡，久而久之，伴侶就會變得患得患失，兩人也可能因此分手。