櫃買中心17日表示，上櫃公司應於8月16日完成公告申報110年第二季財報為747家（不含申報期限為8月31日之第一上櫃、金控、銀行、證券、期貨及保險公司），統計國內上櫃公司上半年營收1兆2042億元，較去年同期增加2024億元（增幅20.2％），上半年稅前淨利1394億元，較去年同期增加468億元（增幅50.54％），顯示上櫃公司與去年同期比較基本面表現穩健成長。

櫃買中心指出，國內上櫃公司上半年除塑膠工業外，其他各產業之稅前淨利皆較去年同期增加，獲利成長金額前三大之產業分別為半導體業、電子零組件業及鋼鐵工業。

在每股盈餘（EPS）方面，統計EPS超過10元之公司有11家（包含益安、鈊象、群聯、信驊、新普、環球晶、昇佳電、泰博、精測、艾華、撼訊），49家為5元以上未達10元，131家為2元以上未達5元，整體獲利上櫃公司共566家，逾國內上櫃家數之七成五，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

在股利配發方面，統計至8月16日，上櫃公司擬配發109年度現金股利之家數計533家，占全體上櫃公司家數近七成，其中每股配發現金股利10元以上者計25家，5元以上未達10元的公司計50家，2元以上未達5元計173家，現金股利配發2元以上者總計為248家；現金殖利率大於2％之公司有406家，約占全體上櫃公司之51％，顯示上櫃公司經營團隊樂於與股東分享經營成果。

櫃買中心說明，為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS 排名資訊，可查詢櫃買中心網站（www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/上櫃公司EPS排名）。

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