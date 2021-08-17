教育部今天公布中小學及幼兒園9大防疫指引，孩子能去上課或托育，讓不少家長鬆了口氣。不過有兒科醫師指出，與年齡較大的兒童相比，年齡較小的兒童更容易傳播新冠病毒，以0至3歲兒童的傳播機率最高。

林口長庚兒科醫師吳昌騰在臉書表示，加拿大公共衛生機構在2020年追蹤6280個家庭，研究新冠病毒在家中傳播的情形。如果家中第一個感染新冠病毒的人是未滿18歲，研究人員就會尋找繼發病例，或在第一個孩子生病後兩週內在同一家中生病的其他人。並將染疫兒童分為0至3歲、4至8歲、9至13歲和14至17歲。

研究發現27.3%的家庭，兒童將病毒傳染給了至少一名其他家庭成員，其中0至3歲兒童造成家戶感染的機率，比14至17歲的青少年高出約40%。

研究人員認為，最年幼的孩子可能是攜帶更高水平的病毒，或是病毒脫落率更高，且與經常得到密切接觸的照顧有關，更有可能將疾病傳播給父母和照顧者。

吳昌騰進一步解釋，幼童將病毒帶入家中的可能性低於青少年，但一旦幼兒被感染，更有可能將病毒傳播給家中成員。吳昌騰也提醒，家長或照顧者在照顧生病的孩子時，應該意識到傳播風險，因為年幼的孩子可能更容易傳播新冠病毒。