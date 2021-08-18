金鐘視后尹馨被本刊直擊在七夕情人節隔天上午，被張承中開車溫馨接送至東區弄新髮型，上演大復合。尹馨與阿中在二○一九年二月，透過友人介紹而認識，同年六月開始交往。二○一九年十一月，本刊獨家直擊阿中進出尹馨香閨，對女方的家人也相當熟識，當時尹馨更大方地表示，和阿中是以結婚為前提交往。去年五月，尹馨因腎臟腫瘤住院，期間有賴阿中悉心照顧，讓身旁友人都看好他們修成正果。

去年尹馨因腫瘤住院，特別在臉書向粉絲報告病況。（圖／翻攝自尹馨臉書）

不過阿中因工作經常需要應酬，雖然酒量極好，但尹馨在大病一場後，自然更希望對方能為了健康而戒酒，讓阿中十分為難，小倆口免不了因為此事而起爭執。今年三月，兩人被爆分手，尹馨坦言和阿中之間「有無法克服的問題」，處於分開的狀態。據悉，兩人分手的主因，正是因為關於喝酒應酬這件事，始終未能達成共識。

二○一九年十一月，本刊獨家直擊尹馨與張承中一同牽著尹馨的姪女外出用餐，戀情因而曝光。（圖／本刊攝影組）

但有爆料指出，阿中與尹馨已在幾個月前悄悄復合，兩人先前交往就很低調，重拾感情後，更加呵護這段得來不易的感情。既然已走上復合之路，相信男方應酬喝酒對他們來說，應該不再是問題。

對於復合一事，至截稿前無法聯絡上尹馨本人，經紀人麻生汶表示：「據我的了解，他們好像結束冷戰有一些互動，但其他的事情我也無法回應了，畢竟這是藝人的私事。」

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