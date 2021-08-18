白宮表示，美國總統拜登與英國首相強生今天通話討論阿富汗局勢，宣布下週將針對阿富汗危機召開七大工業國集團（G7）視訊峰會。

法新社報導，白宮在聲明中說：「他們同意下週舉行G7線上領袖會議，討論共同策略與作法。」

這是自阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）奪權後，拜登首度與外國領袖通話。塔利班15日進入首都喀布爾（Kabul），再度掌權，促使美國倉皇從喀布爾機場撤出最後一批美方與盟邦人員。

塔利班以迅雷不及掩耳速度取得勝利，各界無不擔憂將爆發大規模人道危機，且不僅僅是阿富汗境內，可能還會有一波又一波的難民到海外尋求庇護，包括西歐。

白宮在聲明中說，拜登與強生討論到「盟友與民主夥伴此後在阿富汗政策上持續密切合作的必要性」，包括「國際社會向難民等弱勢阿富汗人提供進一步人道援助與支持的方法」。

在倫敦，首相官邸唐寧街發言人說，兩位領導人樂見英美目前在撤離行動上的合作。

唐寧街發表聲明說：「在接下來幾天與幾週，他們致力於持續密切合作，以讓更多人撤離阿富汗。」

「首相與總統拜登同意國際社會必須通力合作，避免人道危機。」

聲明提到，強生同時強調，重要的是，不能就此丟失過去20年在阿富汗取得的進展。

G7是由英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與美國組成，今年由英國擔任輪值主席國。