洋基今天與紅襪進行雙重賽，他們分別以5：3、2：0取得二連勝，戰績正式超越紅襪升上美聯東區第二，且近15戰拿下12勝，狀態非常火熱，已不再是季初那支疲軟球隊。今天除打線穩定發揮外，投手也功不可沒，尤其第二戰的先發菜鳥吉爾(Luis Gil)，他再次繳出無失分表現，成大聯盟1900年後首位在生涯前3場先發無失分投手。

吉爾一舉成為121年來首人，這紀錄非常可貴，吉爾因洋基先發陷入傷兵潮，緊急被叫上大聯盟支援，首戰在台灣時間8月3日對金鶯，總計投6局被敲4安打無失分，送出6次三振，第二場在台灣時間8月9日對上水手，投5局被敲2安打送出8次三振無失分，今天對紅襪則是投4.2局被敲3安打送出4次三振無失分，自責分率維持在完美的0。

這麼一來他三場先發總計投了15.2局送出18次三振，拿下1勝，自責分率0、每局被上壘率1.02，雖然每場比賽投球局數都不長，但是三振率高，合計也只被敲出9支安打，等於平均每場被敲3支，並且能送出6次三振，保送部份總計有7次，也在水準內，而且在三場比賽內也拿下了生涯首場勝投，對他來說是非常完美的開始。

吉爾今年才23歲，身高188公分、體重84公斤，是一位右投手，他今年在小聯盟累積61局就能飆出88次三振，自責分率4.13，累積4勝1敗成績，據大聯盟球探報告指出，吉爾直球有高達75分評價(評分為20-80制，滿分80)，可見外界對他的評價非常高，而洋基在投手人力短缺的情況下叫上他成為對的選擇，相信投出完美三場比賽後他能獲得更多出賽機會。