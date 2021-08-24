紐約洋基、亞特蘭大勇士24日進行一場極為罕見的「9連勝大戰」，正好兩隊近期都是處於9連勝狀態，由於大聯盟例行賽沒有和局，雙方勢必有一隊會吞下敗仗。大聯盟官網報導，前一次「9連勝對決」竟然是120年前了，那是1901年9月的比賽，10連勝的海盜對上9連勝的費城人，最後海盜隊飲恨。

Giancarlo Stuntin' 🔥 pic.twitter.com/e2urOtlsc9 — New York Yankees (@Yankees) August 24 2021

洋基把這個重任交給先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery），勇士則以年輕投手伊諾亞（Huascar Ynoa）掛帥，最後洋基靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的勇猛，以5-1摘下這場百年對決的勝利！

雙方投手在第2局各挨了1發陽春炮，洋基史坦頓轟出一發，勇士史旺森（Dansby Swanson）回敬一發。兩隊1比1進入第6局，洋基以觸身球和保送進佔一二壘，勇士開了投手丘會議，但是已經兩出局決定不換投。這時又輪到史坦頓，伊諾亞投得很閃，仍然被史坦頓把一顆偏低的滑球撈成左外野強勁平飛安打，球一路滾到牆邊，洋基一二壘跑者全衝回來得分。

8局上，勇士牛棚自亂陣腳，在兩出局後被攻佔滿壘，這次是桑契斯（Gary Sánchez）的強勁滾地一壘打，洋基再添2分保險分，並在9局下順利關門，高奏10連勝的凱歌。這是洋基過去15年來第3次寫下10連勝。