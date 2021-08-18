國民黨前主席朱立倫今接受資深媒體人王淺秋的廣播專訪時強調，登記參選國民黨主席只有一個政治目的，就是希望國民黨好，若國民黨不好，他會下台負責，並重申將針對2024推出最強候選人，名單不包括他。

朱立倫指出，每次跟前高雄市長韓國瑜聊天，都會聊到人生的挫折和沉潛的階段，而最近支持者強烈反應，希望國民黨硬起來，不要這麼軟，因此自己這次決心站出來，若國民黨不能重返執政就完蛋了，所以黨要強力領導，否則會變小綠或小白。

朱立倫強調，國民黨不好，他會負責下台，尤其打贏2022的選戰，針對2024公平公正、無私無我推出最強候選人，而自己沒有其他政治目的，只有希望國民黨好。

朱立倫認為，過去這一年半江啟臣很努力，但是否有辦法展現他的黨團領導力，以及讓所有縣市以及議會黨團團結整合在一起？自己擔任16年地方首長，3任副主席、行政院副院長以及在野黨立委，所以他知道要怎麼扮演強力在野黨的角色。

對於是否會參選2024年總統，朱立倫表示，黨的領導者是球隊的總教練，單靠一個明星贏不了比賽，沒有好的總教練也無法整合，他將自己定位成總教練，因此若要贏得這場球賽，就要推出最強人選。

朱立倫強調，2024年的人選名單不包括他，而現在的關鍵是要先贏得2022年選舉，若每天陷入2024年的考量，國民黨不就陷入內鬨、內亂中。

此外，朱立倫談及前主席洪秀柱指出，對「換柱」當時的時空背景，他做得不好的地方已經向洪秀柱公開、私下道歉，人生會有錯誤與挫折，國民黨未來會更好。