藝人黃豪平出道多年活躍主持界，在喜劇表演方面也相當出色，累積不少鐵粉支持，而近日他受訪時，談到視為師父的黃子佼，他也曝光對方不為人知的一面，讓他內心相當震撼，直言「這是他唯一一次很嚴厲罵過我。」

據《三立新聞網》報導，黃豪平透露過去曾在私人臉書替友人抱不平，結果引來黃子佼的關心「你在寫什麼東西？」他說明原委後，就收到黃子佼傳來一段語音訊息。

黃子佼不斷告誡他在演藝圈就是要廣結善緣，而非樹立敵人，認為他的行為很可能會「提油救火」、「公親變事主」，甚至可能讓別人誤會他是在說自己，無端得罪更多人，並叮囑他「把本分盡好最重要」。

黃豪平也透露，黃子佼平時鮮少用指責方式，通常是鼓勵大過於罵，唯獨那次是如此嚴厲罵他，讓黃豪平至今仍印象深刻。而今(24日)他也在臉書發文提及此事，並強調「廣結善緣」的重要性。

他認為有時前輩的「嚴厲」，是真正關心，「謝謝一路上大家細心指點，雖然有時候還是會出差錯，不過稜角會越磨越不明顯、能力會越磨越銳利的」，他也不忘感謝黃子佼關心這些後生晚輩的言行舉止，並感性表示：「珍惜那些願意指導你的人。」