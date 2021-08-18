花蓮縣消防局去年開始辦理防災士培訓，共70人成功取得證照，今年培訓課程甫完成，49人實際參與培訓，若全數正式取得證照，縣內將有119名防災士，協助社區防災工作。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮東臨太平洋、西近中央山脈，加上位處2板塊之間，每年均會面臨颱風、豪雨、水患、土石流及地震等複合式災害威脅，花蓮縣消防局鼓勵民眾參與並協助推廣防救災工作，去年開始辦理防災士培訓，共70人成功取得證照，今年培訓課程甫完成，可望再替縣內增添近50名防災士。

防災士可自主協助政府或民間志工團體依法辦理防災宣導、救助，或自主推動防災工作，於在地防災工作推動中佔有重要地位，同時也是公部門與社區溝通、協商管道，平時協助社區或工作場所災防整備工作，於災時第一時間取得政府相關災害預警資料，協助民眾採取應變及執行災後復原重建工作。

內政部近年推動防災士制度，培育各領域防災人員，花蓮縣消防局去年起，開辦為期2天的防災士培訓課程，傳授學員相關防災專業訓練，課程最後一天進行學科、術科測驗，若結果合格，即會報到內政部，取得合格證書後，即能正式成為防災士。

消防局災害管理科長陳秋銘指出，去年的防災士培訓課程共有70人取得證照，今年課程有50人報名，49人實際參與培訓，課程甫結束，學科試卷還在批改，若49人全數正式取得證照，縣內將有119名防災士，協助社區進行防災工作。

消防局長林文瑞表示，消防局2012年到2020年間，結合水保局、九河局、消防署在全縣13鄉鎮市推動82個水患、土石流自主防災社區及韌性社區，而此次的防災士訓練亦與上述社區攜手推動，讓村里防災伙伴都能接受專業訓練，消防局未來也會持續推動自主防災社區，讓更多人能實際參與居家防災工作。