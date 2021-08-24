老樟樹主樹幹掏空，居民憂心，老樹健康亮紅燈。（王志偉）

「迎客樟」樹齡已超過60年，市公所設置導覽，讓遊客了解老樟樹由來。（王志偉攝）

花蓮市公正街上這棵側彎橫亙馬路的「迎客樟」，由於樹幹斜著長，往來車輛常會擦撞到車頂。（王志偉攝）

花蓮市公正街有一棵側彎橫亙馬路的「迎客樟」，由於樹幹斜著長，往來車輛常會擦撞到車頂，使得樹身傷痕累累，樹幹旁雖已設置限高標誌，不過車輛或騎士稍一不注意就可能撞擊樹幹，險象環生。因樹齡已有60年，與當地居民有情感，是否移除，陷入兩難，但最近老樹健康似乎亮起紅燈，市公所將派員評估診治。

花蓮明禮路轉入公正街，就在已撤除的憲兵隊址旁，這棵從圍牆裡橫跨馬路的老樟樹因生長方向特殊，阻擋了不少大型車輛的進出，甚至還有機車騎士行經時沒注意因此撞到頭部，全身多處擦傷被送醫。

縣政府農業處保林科長邱奕承表示，公正街上這顆老樟樹，屬花蓮市公所所有，未列入老樹列管。縣府2018年制定「花蓮縣樹木保護自治條例」，50年老樹可由土地管理機關提出老樹保護申請，再由專家學者組成召開樹審會議，近一步鑑定老樹是納入列管，縣府已請市公所提出移除、照顧與管理責任。

當地里長吳明崇表示，這棵老樟樹雖然阻礙了不少大型車輛通過，但其實也降低了車速間接保護社區安全，且近年來老樹吸引許多遊客前往，樹幹彎腰、有人稱老樹如同「迎客樟」，當地居民大多不希望移除老樹，但老樹健康亮紅燈，值得重視。

市公所農業及景觀發展課長洪國山表示，基於當地行車安全與老樹能妥善照顧，市公所傾向「移植」，不過老樹如同老鄰居，仍希望獲得當地居民共識，而老樟樹健康似乎出現問題，洪國山表示，老樹樹幹掏空，但樹枝仍茂密發展，已派員評估診治，可能需要接受「外科手術」，倘若移植時將會一併提出處理。在尚未移植或處理前，為了不再讓「車樹兩傷」，呼籲駕駛人行經此處要特別小心注意。