台南鐵路地下化工程遷移400多戶，僅剩唯一釘子戶黃春香，鐵道局中工處去年2度遭強拆黃家不成，傳出20日上午將3度強拆，中工處表示已展開前置作業。還住在屋內的黃春香表示未被告知，不知要如何挽回家園。
台南鐵路地下化工程因需要東移施工，沿線共有400多戶受影響需遷移，部分居民2012年展開抗爭，在政府協調下陸續遷出，去年僅剩黃春香1戶堅持不願拆除，成為最後的釘子戶。
鐵道局在去年7月與10月共2度強拆黃家，過程中不少學生團體聲援抗爭，黃家後方畫入施工範圍部分仍被拆除，家中部分樓梯也拆掉，黃春香1年來仍住在屋內，不願離開。
鐵道局中工處最近動作頻頻，先在黃家附近張貼公告，預告將進行工程，並圍起鐵皮外牆，聲援黃家的學生11日北上行政院抗爭，近日仍有持續有警員、工程人員到場勘查，並架設監視器等前置作業。
黃家雖已遭破壞成斷垣殘壁，1年來仍有學生陪著黃春香持續入住屋內，最近獲知鐵工局20日將3度強拆，黃春香驚愕表示未被告知，堅持不會將房子拱手讓出，對政府的動作表示十分無奈，不知如何挽回家園。
黃春香關注組成員表示，黃家再次面臨鐵道局與台南市政府聯手威嚇，無法循溝通管道獲得救濟的困境，最後剩下現場對抗與擋拆一條路。
鐵道局中工處不願證實20日上午將強拆，僅表示，此案已拖太久，7月即先通知黃家13日起配合，中工處已申請黃家附近施工路權，期間為8月15日至9月初，已展開拆除前置作業，只待長官最後決定。
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