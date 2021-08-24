張姓男子等人的友人2019年底在桃園市遭蔡姓男子毆打，因此前往助陣，張等6人準備好西瓜刀、高爾夫球桿，在路上找到蔡男，並持刀亂砍。蔡緊急送醫，一度發出病危通知，醫生最後從他腦中取出7片斷裂刀片，張等人被依殺人未遂提起公訴。

檢、警調查，張姓、劉姓、林姓男子及陳姓少年，因戴姓、黃姓少年在2019年12月27日被蔡男等人毆打，為了幫忙尋仇，眾人準備西瓜刀、高爾夫球桿，在路上尋找蔡男，眾人見到蔡男落單後，前往痛毆。只有林男、陳姓少年動作較慢，趕抵時發現蔡男已經被砍成重傷，因警方迅速到場，眾人鳥獸散，僅有黃姓少年被逮。

因蔡男傷勢嚴重，緊急送醫進行氣胸、開顱清創手術，在腦中取出7片斷裂刀片，才倖免於死。但診斷發現有背部多處切割傷併肌肉損傷、肋骨骨折、肩頰骨骨折、左側氣血胸、多處擦傷、顱骨骨折併異物梗塞、顱內出血等傷害。

檢方認為，眾人行兇極易造成蔡男死亡結果，下手甚重，有殺人之未必故意，因此依殺人未遂提起公訴。