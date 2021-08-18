中央流行疫情指揮中心今（18）日下午公布最新統計宣布第六輪高端疫苗向下加開，20至35歲對象下午4時可進行預約，下午最新預約人數曝光，有8萬2千人完成預約，僅佔符合資格的27.99%，61萬劑是否能全打完，尚待明後兩天預約結束才有結論。

第六輪高端疫苗共有61萬劑，8月16日開放36歲以上一般民眾等60.5萬人預約，截至今日中午12點，有41.9萬人完成，指揮中心今日下午宣布向下施打，增加8/13之前完成登記有意願打高端的20歲到35歲民眾可以進行預約，預約時間自8月18日16時至8月20日12時止，估計約有29.8萬人符合資格。

指揮中心統計，今天下午開放預約後一小時，已完成預約人數達82527人，佔符合預約資格人數27.99%。加上原本開放對象41.9萬人，累積有50.1萬人完成預約，第六輪高端疫苗還有10萬劑能否順利打完，得看20日預約結果而定。