國防部8月開始啟動役男徵集，不過民進黨立委何志偉接獲役男陳情，當兵前竟無須任何篩檢，他要求國防部針對新兵入營落實全面快篩，必要時做核酸檢驗。

根據內政部提供到年底徵召替代役人數為8068人，國防部到年底的容訓量則是2.5萬到3萬名新兵。何志偉表示，新兵會回到社區、替代役會進到總統府、行政院、市府，而國軍訓練吃在一起、睡在一起、命也綁在一起，完全沒有任何篩檢，是在拿國軍及社區安全開玩笑嗎？

陳情人指出，自己想當兵，善盡國民責任，但區公所跟我說的防疫措施是「只要不發燒就要入營」讓他很害怕自己如果確診會增加醫護人員工作、成為國家累贅。

根據何志偉出示的音檔，役男向區公所兵役課詢問入營有沒有要快篩，兵役課卻回答沒有要快篩，除非是發燒咳欶或是體溫超過37度部隊才拒收。

何志偉舉出國防部2020年4月22日的「磐石軍艦染疫案」專案報告指出因為事前防疫措施規劃不足，提出檢討報告。他質疑，磐石艦已經錯了一次，造成36名官兵染疫，現在國防部一樣的錯誤還要錯幾次？

國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉則指出，國軍人員進駐營區，各項防疫作為都是依照中央防疫指導，也會持續依照疫情現況諮詢中央，並同步滾動式修正各項防疫作為，篩檢部分遵照中央指示，採取精準篩檢。