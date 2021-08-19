全球最大船運公司快桅集團(Maersk)周三表示，已簽署一份合約，確保綠色甲醇的供應。該公司準備在2023年讓首艘碳中和的輪船投入營運。

全球約有90%的貿易是透過海路運輸，其中全球船運的碳排，占全球碳排的3%。快桅需要在2030年擁有一個碳中和的船隊，以實現2050年淨零排放的目標。

該丹麥公司表示，已經與REintegrate簽署第一份協定，後者將生產1萬噸的碳中和的甲醇，將提供給新的綠色碳中和輪船使用。

快桅減碳事務主管Morten Bo Christiansen指出，它雖然只是一艘船，但是是船運擴展碳中和解決方案的原型。整個船隊需要的燃料供應量為2000萬噸。

Christiansen指出，未來裝有使用綠色甲醇引擎的船隻，在前幾年每艘成本將會貴上10%至15%，而燃料成本將會是傳統燃料的兩倍多。儘管快桅將在資產負債表承擔更高的成本負擔，但額外的燃料成本將與客戶分擔。