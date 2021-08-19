政治大學1名泰籍僑生SANSA THIAN NAPAT，在學校附近的咖啡店廁所偷裝針孔攝影機，女員工發現後，赫見自己如廁畫面也被拍進去，氣得報警提告。泰生到案後辯稱自己生病無法控制，台北地檢署19日依妨害祕密罪將他起訴，向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，咖啡店員工今年3月20日在店內廁所發現針孔攝機，打開一看，發現除了店內2名女員工，還有許多人女學生也被拍，於是另外加裝監視器，監看是否有可疑人士，果然逮到泰生5月5日再度上門裝設針孔，立刻報警處理。

檢警追查發現，泰生不僅在咖啡店偷拍，另又於5月10日在政大商學院女廁所安裝針孔，偷拍到多名女學生如廁，該案因女學生後來撤告，檢察官日前已處分不起訴。

檢警約談泰生到案，泰生認罪，但辯稱自己因為生病，無法控制自己的行為。檢察官根據針孔內的影片，認定他的偷拍犯行，依妨害祕密罪將他起訴。