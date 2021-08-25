國內近日查獲越南走私肉品驗出非洲豬瘟病毒且已流入市面，邊境防堵面臨嚴峻考驗，日前警方將全台查獲的19件可疑肉品送驗，有4件驗出非洲豬瘟陽性，當中包含生肉，農委會主委陳吉仲表示，已要求地方配合通知移工及新住民，切勿購買來自家鄉的肉品，並將全力清查越南商店的可疑肉品，誓言要嚴守畜牧場。

陳吉仲表示，國內防堵非洲豬瘟面臨嚴峻情勢，周日破獲越南走私豬肉到國內後，警政署第一波查驗的1300多家中，有19件可疑的走私肉製品送至家衛所檢驗，今上午檢驗結果顯示有4件陽性，其中兩件是生肉，這4件陽性肉品分布在彰化、台南、高雄等縣市。「面對這樣的情勢，除了蘇院長要求跨部會阻絕走私肉製品外，中秋節前也要嚴守畜牧場。」

陳吉仲表示，昨天676場廚餘養豬場已確認蒸煮上符合規定，也要求地方農政單位將全台近6500家養豬場都要檢視一次，各縣市政府管轄的越南商家要請衛生單位把不明肉品清查一次；再來，由於很多地區將廚餘桶掛在電線竿上，將請環保單位將這些廚餘桶下架，讓所有事業、家戶廚餘都有完全可管控的管道，養豬戶也都要依規定以90度高溫蒸煮1個小時。

此外，也請勞動部針對外籍移工、內政部針對合法移民的新移民以簡訊通知，千萬不可購買來自家鄉的豬肉製品，今晚6點將召開跨縣市會議要求地方來配合。

針對小型20-30頭養豬場沒有蒸煮設備，可能會偷餵廚餘而成為破口，陳吉仲說，若被發現偷餵廚餘而未依照規定烹煮，會依據「飼料管理法」處3到20萬罰鍰，也會在今天公布檢舉獎金，抓到必將嚴罰。也會動員全國養豬協會、飼料公會、用藥公會等，讓農民知道面臨嚴峻挑戰時，畜牧這關一定要守住，針對高風險地區如中國大陸、越南等，也一定要提高抽驗比例，死亡豬隻去化製廠前的檢驗，這部分也持續在進行。