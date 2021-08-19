美國大型資產管理公司第2季持倉報告出爐，各機構投組變化不一！其中，橋水基金提高非循環性消費、醫療和資訊科技類股；方舟投資的通訊服務比重提高、出清金融；索羅斯基金增加醫療、工業類股比重，通訊服務明顯降低；波克夏．海瑟威投組變化不大。第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，從最新公布的「13F持倉報告」顯示，今年來通膨升溫，導致價值股吸引力提高，而成長股評價面臨修正壓力，但創新科技公司人氣不減反增，仍舊獲得主要投資機構青睞。

觀察前20大成分股，多數機構布局創新科技公司的趨勢不變。如：方舟投資加碼遠距醫療Teladoc、電子商務平台shopify、雲端通信平台twilio、線上會議zoom、社群媒體Twitter；老虎環球基金同樣增持zoom、shopify，及外送平台DoorDash、雲端運算公司snowflake；索羅斯基金則買進亞馬遜、半導體公司Maxim Integrated。

陳世杰分析，創新科技公司人氣不減原因有三：一是新冠疫情助長宅生活模式，越來越多人仰賴餐軟外送、線上娛樂、遠距工作等，有利相關企業發展。二是企業透過數位轉型方式，拓展商機，例如：數位支付、精準醫療、機器人自動化，讓傳統金融、醫療和製造業，做到以前做不到的生意。三是有別於2000年網路科技泡沫情形，這一波由AI人工智慧、大數據、物聯網等技術建構的數位經濟，都有獲利支撐。以AI人工智慧產業為例，彭博資料預估，未來3年年複合成長率上看76%，超越標普500企業的25%。獲利強勁成長，未來股價行情欲小不易。