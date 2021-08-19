新竹市府發起藝術回歸Back to Art活動，號召藝術工作者回歸舞台，繼新竹光臨藝術節-光之島之後，由2021竹塹國樂節線上音樂會接力演出，此次國樂節考量防疫，由新竹在地國樂團演出，並濃縮為3場音樂會、1場講座，全程免費供賞，並將國樂結合新竹影像，帶領樂迷跟隨樂曲走訪都城隍廟、南寮海邊、米粉寮及玻璃工廠等景。

新竹青年國樂團藝術總監劉江濱表示，竹塹國樂節今年邁入第11年，作為下一個10年的起點，想給樂迷更創新體驗，此次以風城交響曲為主題，選用國樂青年作曲家作品，讓讀者聽見以國樂演奏的爵士風、流行音樂等多元曲目。另外則是首度跨界合作，找來曾是青年國樂團一員的微電影導演黃思婷打造新竹微電影，將風箏動畫融合新竹影像，讓樂迷跟隨風箏一起奇幻漂流，了解新竹在地歷史。

「透過影像讓樂迷更理解曲目意境。」劉江濱說，籌畫超過半年，此次跨界合作不同於一般電影配樂，他們改以音樂為主、影像為輔，他們先拍攝融合新竹傳統與創風貌微電影，再挑選符合與微電影同樣精神曲目，盼透過新竹在地影像輔助，讓樂迷們更能理解曲目意境。

首次改以線上演出，劉江濱認為雖然不能面對面與資深樂迷一同相聚，他仍期待線上演出，讓更多樂迷一起同步觀賞。他更感謝疫情之下，新竹市府努力推廣藝文，以不同形式舉行國樂節。線上音樂會於8月21日、22日、28日、29日舉行，樂迷請鎖定直播平台包括Facebook新竹市新鮮事粉絲頁與YouTube新竹青年國樂團頻道。