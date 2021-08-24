李姓民眾因嚴重腰椎椎間盤脫疝(紅圈處)導致左腿疼痛無法行走。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗一名46歲的李姓工廠作業員，一日工作時搬重物，突然感覺腰部發出聲響，接著整條左腿疼痛到無法行走，經就醫以核磁共振檢查後，證實發生嚴重腰椎椎間盤脫疝，醫師為其安排微創椎間盤切除手術，術後當天李某即可下床活動，並於三天後出院返家，六天後順利回到工作崗位。

苗栗市大千醫院神經外科醫師曾威傑表示，容易發生椎間盤脫疝的病人包含勞力工作、體重較重、工作久坐、或是外傷造成。症狀的嚴重程度與椎間盤脫疝的大小成正比，從輕微的腳麻或嚴重的坐骨神經痛都有。這次案例的李姓男子出現的是下背痛合併嚴重的左側坐骨神經痛，屬於單純的椎間盤脫疝，因沒有其他明顯的退化狀況，所以適合以微創椎間盤切除手術治療。這種手術傷口僅兩公分，且沒有使用傳統骨釘，除了可以保有脊椎活動度之外，病人恢復的時間也縮短許多。

曾威傑建議，要防止椎間盤脫疝，搬重物時動作不要太快、久坐30分鐘後要起身活動、體重過重者要適當的減重，才能降低疾病發生的風險。如有出現痠麻或疼痛等不適的症狀，應盡早就醫檢查，經醫師評估後選擇適當的治療方式。