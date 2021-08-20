【全程影音】國民黨召開「9月1日開學 教育部真的準備好了嗎？」記者會

9月1日就要開學，學生將回到學校上課，國民黨立院黨團今天召開記者會，呼籲教育部增加學校的防疫補助，應該由每名學生補助100元的標準，加碼到每名學生補助500元。

國民黨團總召費鴻泰表示，教育部剩下的防疫經費只剩兩千萬，但是需要採買防疫物資以及清寒學生遠距教學的補助卻是嚴重不足，粗估算了一下，防疫的物資設備採購需要15億，數位落差的設備補助需要10億，紓困預算還剩下400億，教育部趕快去爭取，讓孩子們在一個免於恐懼的環境開學。

國民黨團副書記長鄭正鈐說，教育部推出的防疫指引是一整套，但補助只做半套，教育部要每個學生給100元的防疫預算，但是市面上的消毒酒精一瓶就要75元，壓克力隔板小小一片就要200元，更不用說老師如果沒有打疫苗或打完疫苗不足14天，必須提供PCR或快篩結果，且每七天就要快篩一次，這樣的預算也要納入每個學生100元的防疫預算去支應，我們很難理解這樣的預算是怎麼編列出來的？

鄭正鈐認為，教育部要做好學校防疫工作，至少要以每位學生500元的標準投入，全國學生總數算起來約15億的預算。教育部提了很高的防疫標準，希望學校做好做滿，給的預算卻只能做半套。

國民黨立委林奕華說，有些老師只打了第一劑疫苗，而很多學生與家長都還沒打疫苗，可能會選擇不把孩子送到學校，為了保障學生的受教權所以還是要維持一組人線上教學。

林奕華又說，不要以為同一個老師可以兼顧實體教學又同步直播，這樣的效果很差，勢必要再請另一名老師線上教學，甚至之前因為線上教學造成學生學習力的差別，可能在開學後需要開設補救教學，教育部有沒有編列因為這些因素而衍伸出來的鐘點費？