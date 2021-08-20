警方在盧姓男子機車置物箱中搜出毒品。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

深夜未戴安全帽，遇警狂飆，果然有問題。19日凌晨，台南市新營警分局民治派出所警員趙士賢、吳耀昇巡邏行經新營區東興路，發現前方機車騎士未戴安全帽，瞄到警車後加速逃逸，警方在3個路口後攔下機車，意外發現原來置物箱藏有毒品，難怪會心虛落跑。

據了解，有前科的28歲盧姓男子凌晨外出買消夜，騎車行經新營區東興路，違規未戴安全帽，碰到警車攔查，心虛加速逃跑，結果在東興長榮路口遭警方攔下。

毒蟲遇警狂飆終被逮

員警眼尖在機車前方置物盒發現毒品吸食器，進一步盤查時，盧男見事跡敗露，一度企圖逃跑經員警制止，當場從機車置物箱中搜出毒品（安非他命4.12公克、FM2、愷他命3.3公克、咖啡包）。全案訊後，依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

新營分局分局長斯儀仙表示，市長黃偉哲一再期許警方在打擊暴力犯罪及毒品防制上做出成績，員警發現可疑主動積極盤查，才能破獲毒品案件，值得肯定。新營分局將針對查獲的毒品溯源追查上游，根絕毒品來源，有效淨化社會治安。

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