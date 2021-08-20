新北市今新增確診3人，其中2例為居家隔離陰轉陽性，1例為本土案例。新北市長侯友宜表示，居家隔離2例分別在林口、三重，三重個案為家戶感染，4日採檢確診，另外，林口個案則是在18日身體不適採檢陽性，目前感染源找到朋友同事可能是感染源頭，目前他的家屬、太太、女兒PCR都是陰性，仍在持續疫調中，不過2例感染源都非常明確。

另外，本土案例新莊個案CT值33，傳染力低，目前感染源仍在追查中，不過應該屬於舊案。目前都已匡列9人。