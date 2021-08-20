新北增3確診 2人居家隔離陰轉陽 1例感染源仍在釐清 15:322021/08/20 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今新增確診3人，其中2例為居家隔離陰轉陽性，1例為本土案例。新北市長侯友宜表示，居家隔離2例分別在林口、三重，新莊區本土案例感染源仍在釐清中。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增確診3人，其中2例為居家隔離陰轉陽性，1例為本土案例。新北市長侯友宜表示，居家隔離2例分別在林口、三重，三重個案為家戶感染，4日採檢確診，另外，林口個案則是在18日身體不適採檢陽性，目前感染源找到朋友同事可能是感染源頭，目前他的家屬、太太、女兒PCR都是陰性，仍在持續疫調中，不過2例感染源都非常明確。 另外，本土案例新莊個案CT值33，傳染力低，目前感染源仍在追查中，不過應該屬於舊案。目前都已匡列9人。 新北增1例在新莊 50多歲男感染源不明 陸增46例確診 上海醫院1員工已接種疫苗仍染疫 #個案 #感染源 #新莊 #確診 #本土案例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南京連續一周零新增 河南各學校9／15前暫不開學 11:562021/08/20 兩岸 國內9例突破性感染 都是打AZ 04:102021/08/19 焦點要聞 《國際社會》疫情不見好轉 雪梨封城延到9月底 12:172021/08/20 財經 打1劑難防Delta 醫憂秋天疫情再起 04:102021/08/20 焦點要聞 新北確診＋2 花蓮親友團＋1染疫 04:102021/08/19 地方新聞 大陸移入個案感染Delta 不排除在廈門機場染疫 14:582021/08/20 生活 力抗Delta變種病毒 美大廠推變異株檢測產品 11:472021/08/20 健康 林心如戴冠冕 展女王氣勢 04:102021/08/20 時尚消費 清零只差一步！今本土確診1例 另添5死 13:182021/08/19 生活 航權遭熔斷限縮 美對等反制中國 04:102021/08/20 焦點新聞 清零再等等！新增6本土確診 1人死亡 13:302021/08/20 生活 生活熱門新聞 北市河濱驚現毒蛇交纏 網驚：附近有更大的母蛇 - 生活 高端疫苗爭議不斷 陳時中：多做對疫情有幫助的事情 - 生活 奧麥斯颱風捲土重來？侵台機率曝光 專家：嚴防劇烈天氣 - 生活 威力彩21.5億獎落誰家？台彩公布：臉上有這特徵中獎率83％ - 生活 侯友宜下令：境外移入新北確診案「全視為Delta 」 嚴管措施曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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