西雅圖咖啡針對今(8/20)日被食力傳媒控告妨礙名譽一案，西雅圖總經理劉增祥特別表示，當時該公司發出澄清公告，主要是想說明西雅圖極品咖啡並非是假豆的黑心食品，以避免消費者恐慌，並無意傷害任何人，若造成食力傳媒的誤解，再次表達十二萬分的歉意。

網路媒體食力傳媒於2019年10月間報導，西雅圖極品咖啡可能在標示為「100%阿拉比卡咖啡豆」混入其他豆種後，西雅圖咖啡隨即於官網澄清，並且指控食力不實報導，但之後遭到食力反控妨礙名譽。

對此，西雅圖咖啡總經理劉增祥再度說明，經查證後，該事件是屬於包裝標示錯誤的人為疏失，並非如食力所報導是黑心食品，有食安上的疑慮，也因此，該公司於第一時間在官網張貼澄清公告，以降低消費的恐慌，並無意傷害任何人。

除了針對此項疏失，再度向消費者致上歉意之外，同時他也聲明，如果造成食力傳媒總編輯童儀展的誤解，再次表達十二萬分的歉意，也感謝食力的監督，讓西雅圖對於食安有更大的進步空間，即時修正錯誤，以提供消費者更實在安心的商品。

他表示，目前該公司已經強化品管及防呆計畫，避免重蹈覆轍。他也特別指出，阿拉比卡，阿拉布斯塔或是卡內弗拉（俗稱羅布斯塔），都來自共同的父親，屬於相同物種，沒有高低貴賤之分，公司進口的咖啡豆品質上都是優良且安全的咖啡豆，並同樣廣受世上對各品種愛好者的喜愛飲用。