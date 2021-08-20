高中以下各級學校將在9月1日開學，教育部日前也公布開學相關指引，嘉義縣政府指出，將遵照中央指示辦理，若一班內有1名師生遭指揮中心列為確定病例，則該班停課14天；若一校有2位師生遭指揮中心列為確定病例，該校停課14天；若一鄉鎮市區達3分之1學校全校停課，則該鄉鎮市區停課14天。

嘉縣太保市永慶高中校長郭春松表示，因學校學生較多，在防疫方面確實需考慮很多，預計會準備給學生隔板作為中午吃飯使用，其餘如進校園量體溫，上下午各量一次等皆按照教育部規定，另，除了縣府協助校園清消，校內教室、課桌椅在開學前也會全數清消，學校也會另外製作全校的防疫指引，讓學生更清楚防疫期間到校每天該做的事情。

教育處代理處長李美華說，嘉縣高中以下9成5的教職員已完成疫苗第一劑接種，目前口罩、酒精、快篩試劑等防疫物資各校都有所準備，教育處也有調查各校需求協助提供，校園全面清消部分，環保局預計25日開始進到校園進行全面清潔消毒，詳細時程需看各公所清潔隊安排。

至於隔板部分，嘉義縣並未統一採購，李美華表示，若校內空間夠大，可隔開1.5公尺以上用餐的話，不會強制規定使用隔板，只要符合教育部公告的指引即可。另針對8月24日後可能開放內用共鍋吃合菜做法，嘉義縣政府表示，目前中央正在研議中，尚未有明確指引，後續會依中央指引規定辦理。