圖為資深媒體人趙少康。(資料照/陳俊吉攝)

塔利班重新掌控阿富汗政權，大量難民出逃。資深媒體人趙少康今(21日)在臉書指出，我們可以優先接納1000名阿富汗女性，到台灣繼續接受教育，實現她們完成學業的夢想和權利，協助她們尋找適當的工作，「請民進黨幫美國化解尷尬」。

趙少康表示，既然全世界都在批評、責怪美國粗暴的從阿富汗撤軍，「唯獨民進黨還死命的維護美國，把質疑美國的人都打成失敗主義者、中共同路人」，因此他認為光是嘴說無路用，建議台灣乾脆大方的雪中送炭，向美國提出願意幫美國接納1000名阿富汗難民，引進新移民、拓展新文化。

趙少康直言，做為美國堅定的盟友以及發揮人道主義的精神，台灣本應該接納更多的阿富汗難民，但台灣地狹人稠，心有餘而力不足，貿然引進太多難民，恐怕民眾不易接受，而因為塔利班歧視女性，剝奪女性受教權，所以可以優先接納1000名阿富汗女性。

最後，趙少康指出，這樣既能彰顯台灣善盡國際公民的責任，也可略解美國的尷尬處境，也可以邀請諾貝爾和平獎得主馬拉拉來台灣演講，聲援阿富汗女性，「支持美國的民進黨朋友，應該會盡力促成吧？」