25歲黃姓男騎士20日晚間在上班途中不幸與轎車發生對撞，經送醫後仍傷重不治。地面上留下大量對撞後的車體碎片。（民眾提供）

恐怖對撞瞬間！ 台中男騎士趕上班猛撞上汽車 瞬間濺出爆量火花（民眾提供）

台中市太平區20日晚間發生一起死亡車禍，88歲黃姓男子駕駛自小客車行經樹孝路與育才路口時，與25歲黃姓男騎士發生碰撞，騎士當場遭撞噴，經送醫後宣告不治，警方初判該路段均為閃燈，雙方在通過路口時均未減速，而詳細事發過程仍待進一步釐清。

據了解，車禍發生於20日晚間23時46分，25歲黃姓男子騎機車由育才路西往東行駛，而自小客車88歲黃姓男駕駛沿樹孝路南往北行駛，兩車於該交叉路口發生碰撞，黃姓騎士身體多處骨折，送至太平國軍總醫院時已無心跳，於21日凌晨宣告不治，另自小客車黃姓駕駛輕微擦挫傷。

根據事發路口的監視器畫面可見，機車行駛向育才路為號誌閃紅燈、自小客車行向號誌為閃黃燈，雙方於疑似行經路口未減速隨即撞上，因撞擊力大之大還在地面上噴濺出大量火花。警方表示雙方均無酒精反應，將調閱路口監視器還原經過，以釐清肇事責任。

經初步了解，88歲黃姓駕駛為要前往市區探訪友人，黃姓騎士的父親則稱，兒子當時正要去上班，雙方不幸於路口發生碰撞。警方呼籲民眾駕駛汽機車行經路口應減速慢行、注意雙向行車狀態及路權概念，以維用路人安全。