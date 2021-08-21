受疫情影響，不少餐飲業者擋不住虧損，接連熄燈休攤，連北市相當有知名度的24小時營業「建宏牛肉麵」也驚傳鐵門深鎖休業。半個月過後，在地人發現同條路上有新店家正在裝潢，原來建宏牛肉麵只是搬遷店面，即將在近期重新開幕，老饕們熟悉的味道將繼續飄香。

位在台北市萬華區的建宏牛肉麵，以24小時營業、平價高CP值牛肉麵而聞名，儘管在深夜時段仍吸引饕客前來用餐。不過在本月初有民眾經過時發現店面深鎖，且店內設備已全數清空，震驚不少網友。

不過，一位民眾近日在《我是萬華人》社團上表示，距建宏牛肉麵原店店址附近店面正在裝潢，上面不但掛著「我們搬家了」的布條，還公告說「慶開幕，8/27-31買牛肉麵送小菜一盤」。向工人詢問後終於得到證實，熄燈近半個月的「建宏牛肉麵」即將重新開幕，同樣位在西寧南路上。

在台北市萬華區的建宏牛肉麵，以24小時營業、平價高CP值牛肉麵而聞名。（摘自google map）

據了解，建宏牛肉麵原本為兩兄弟共同經營，但後來兄弟分家，哥哥在同一條洛陽街上另開新店，直到2013年弟弟率先註冊建宏牛肉麵，哥哥才將店名改為富宏牛肉麵。2015年，建宏牛肉麵遷至西寧南路，富宏牛肉麵則在原地繼續營業，兩家份量都給得相當大方，口味則各自有饕客青睞。