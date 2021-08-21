海巡署近日查獲有漁船企圖走私大批貓咪，雖然各界希望「法外開恩」，並為這些貓咪積極奔走，但農委會防檢局證實，這154隻走私貓隻來源地不明，且未經檢疫，引入疫病風險極高，已全部依法被安樂死。台北市議員羅智強直言，自己今在臉書上發文為貓咪向蔡英文總統請命的20分鐘後，就看到貓咪遭撲殺的消息，感到十分震驚與難過，「很遺憾，我們為貓咪的請命，還是慢了一步」。

羅智強今(21)日下午4點多在臉書上發文為這群不幸的喵星人請命，並向蔡英文喊話，希望愛貓的形象深植民心的蔡英文，救救這些喵星人，為這154隻命在旦夕的喵星人找一條生路。

但過沒多久，就傳出這些貓咪遭到撲殺的消息，羅智強於5點多再度發文指出，半個多小時前，他發文為喵星人向蔡英文總統請命，但發文20分鐘後，竟然就看到154個喵星人全部被撲殺的新聞，只有震驚難過四個字可以形容，「很遺憾，我們為貓咪的請命，還是慢了一步」。

羅智強指出，有善心的動保團體願負擔檢疫費用，只要完成檢疫，這些貓咪就有活下來的機會，他相信沒有一隻貓咪願意被走私，如今他們卻因為人類自私的行為，成了代罪羔羊，並被殘忍的奪去生命，「如今聽到這個消息，真的好難過，好難過，我知道檢疫和貓咪的命這是一個兩難題，但19日才查獲，21日下午4點就全數安樂死，還是週末，為什麼要這麼倉促？」

羅智強認為，動保團體正在努力奔走，事有從權，難道不能留一個緩衝，讓各方可以尋求更好的解決方案嗎？「現在做什麼都慢了，只能默禱這些154個喵星人，在喵星天堂當個無病無痛的天使」。