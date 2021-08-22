傳蔡政府將以「特別預算」形式舉債2000億元買飛彈，國民黨立委陳以信直言，政府如為買飛彈舉債2000億，等於向全台每人再借1萬元，根本債留子孫，蔡政府財政紀律敗壞至此，買飛彈不如先來買疫苗。

陳以信指出，對於蔡政府可能要提出2000億元特別預算案買飛彈，我說政府有這筆錢買飛彈，不如先拿來買疫苗，對台灣人性命安全還更有保障，尤其政府說用特別預算支應，不會排擠其他部門預算，這只是逃避舉債上限的手段，更是債留子孫的藉口。

陳以信認為，政府如為買飛彈舉債2000億，等於向全台每人再借1萬元，而6月中通過紓困4.0預算，才剛全數舉債2600億，現在政府債務平均每人已欠26萬，再借下去就破27萬了。

陳以信表示，請問蔡總統，妳以為借這些錢都不用還嗎？還是妳和子孫借錢不會痛？看到蔡政府財政紀律敗壞至此，不思檢討卻還要借錢買飛彈，明明疫苗不夠用，飛彈還買一大堆，這樣台灣人會比較安全嗎？