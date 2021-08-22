泰國羽球女子好手伊瑟儂(Ratchanok Intanon)因為是我國好手戴資穎死敵兼好友受到更多關注，她在本屆東京奧運與戴資穎的對決堪稱經典，兩人不但一路死纏對手，雙方拚到同時倒地的畫面也永留人心，最後戴資穎以非常小的差距獲勝，讓伊瑟儂非常不甘心而流下淚水，大家都被伊瑟儂的拚戰精神所打動。

而在前幾天伊瑟儂用母親的社群帳號宣佈了一件壞消息，那就是她的母親過世了，死因是冠狀動脈心臟病引發的心臟驟停，這讓伊瑟儂非常難過，也發文緬懷了母親，直說沒有在奧運拿下獎牌讓媽媽看見非常遺憾，但命運好像不放過她，據泰國媒體《Khaosod》報導，她父親在幾天後確診新冠肺炎。

這對伊瑟儂來說無疑是晴天霹靂，在短時間內父母同時去世、確診，想必她的身心備受打擊，她在今天宣佈確定退出9月舉行的蘇迪曼盃和優霸盃兩大賽事。雖然此前她表示會努力為母親而戰，但她的教練已向泰國羽協表示她將確定缺席，好好調整身心。教練也表示她不該急著出賽，等一切調適完畢再說。

在母親過世時她發文說道：「大家好我是伊瑟儂，媽媽一直很堅強，也持續關心身邊的人，沒讓她看到夢想中的奧運獎牌很抱歉，謝謝大家關心，這是媽媽臉書最後貼文。感謝所有人，希望她永遠幸福且開心笑著。」一字一句都讓人難受，也讓大家知道她有多愛這位母親。

另外父親正在醫院接受治療，據泰媒報導，泰國目前面臨疫苗不足問題，抗議團體向曼谷美國大使館控訴，政府把美國捐贈疫苗拿給軍方官員接種而非前線醫護人員。泰國目前累積2550萬人打過至少1劑，有570萬人打完2劑。此進度還是有點慢，泰國人口約6900萬，估計每日要打70萬劑才可能在今年底達成免疫目標。