美國地質調查所（USGS）今天表示，位於南大西洋的英國海外領土─南桑威奇群島（South Sandwich Islands）區域今天發生規模7.2地震。

路透社報導，美國地質調查所說，這次地震的深度為10公里。（譯者：曹宇帆）1100823

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