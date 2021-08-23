南大西洋南桑威奇群島地區地震 規模7.2 06:552021/08/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於南大西洋的英國海外領土─南桑威奇群島（South Sandwich Islands）區域今天發生規模7.2地震。（圖為地震示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）今天表示，位於南大西洋的英國海外領土─南桑威奇群島（South Sandwich Islands）區域今天發生規模7.2地震。 路透社報導，美國地質調查所說，這次地震的深度為10公里。（譯者：曹宇帆）1100823 萬那杜附近海域規模6.8地震 海嘯警報解除 19：52台南南化規模4.7極淺層地震 最大震度4級 雲嘉南有感 #南桑威 #南大西洋 #群島 #美國地質調查所 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南南化規模4.7地震 「門窗發出巨響」民眾受驚嚇 20:212021/08/22 生活 海地強震 紅十字會籲政府包機救援 15:502021/08/17 生活 台74線六順橋地區增設南入匝道工程 交通局：預計111年動工 13:252021/08/21 生活 中企借殼上市 美暫停審批 04:102021/08/18 財經要聞 彰化南瑤宮爆職員私吞515萬香油錢 檢調今啟動調查 13:262021/08/18 社會 海地強震 台灣世界展望會急弛援 21:402021/08/17 生活 太平洋島國萬那杜發生規模6.8強震 發布海嘯警報 20:022021/08/18 國際 美敗走阿富汗 台灣短多長空 04:102021/08/20 時論廣場 南大西洋南桑威奇群島6.9地震 未發布海嘯警報 10:372021/08/22 國際 塔利班坐擁阿富汗28兆寶藏 全世界都超想要 12:392021/08/19 國際 強震救援物資姍姍來遲 海地總理坦承國家陷困境 15:062021/08/19 國際 國際熱門新聞 不甩「大赦令」繼續清算 兩個塔利班正在爭奪阿富汗 - 國際 阿富汗人攀美軍機高空墜地亡 遺體砸民宅慘況曝光：以為是炸彈 - 國際 AV女優引退後幸福嗎？ 日媒曝：不少人與粉絲結婚 - 國際 南大西洋南桑威奇群島地區地震 規模7.2 - 國際 - 中央社 搞不定前政府殘部 塔利班拜託俄羅斯傳話講和 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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