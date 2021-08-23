蔡英文打高端疫苗 朱立倫感慨：我們總統做了什麼？

蔡英文總統今天率先施打國產高端疫苗，過程全程在網路直播，並笑稱沒什麼感覺。國民黨主席參選人朱立倫表示，當各國元首都在積極爭取國際疫苗時，「我們的總統做了什麼」，總統可以支持高端，但要證明國際認證，不是讓民眾在沒有國際疫苗下不得已只能打高端。

朱立倫指出，他很感概，各國的領袖、總統甚至重要人士，都在積極爭取國際疫苗，看看韓國的總統為了韓國缺疫苗，親自到美國訪問，全力爭取國際疫苗，當疫苗還是不足時，也派處代表團向廠商爭取，這些重要人士都是為了疫苗在努力，「而我們的總統做了什麼？」

朱立倫強調，國人很希望能打到安心，具國際認證且可靠有效的疫苗，今天蔡英文要支持高端疫苗，可以，但必須要證明給國人，那是國際認證有效的疫苗，而不是讓國人在等不到國際疫苗的情況下，不得已只能打高端疫苗。

對於傳桃園市長鄭文燦建議徵召駐美代表蕭美琴回來選桃園市長，對此，朱立倫強調，民進黨派任何人，他都不擔憂，只要自己做的好、團結、堅持理念與深耕基層，獲得民眾的支持，「你派誰來我都不怕」。

朱立倫重申，現在民進黨最希望每天討論2024問題，而國民黨一定會全黨團結，無私無我推出最強的候選人。